Rosemary's Baby - Partie 1

Rosemary, qui vient de perdre l’enfant qu’elle attendait, et son mari, Guy, partent s’installer pour un an à Paris, grâce à leur amie, Julie, qui a trouvé un poste de professeur à la Sorbonne pour Guy. A Paris, Rosemary se fait voler son sac. Elle réussit à le récupérer et trouve le portefeuille d’une certaine Margaux Castevet. Elle va chez elle le lui rendre et se fait inviter, avec son mari, à une soirée sur place. Le soir-même, un incendie se déclare dans leur logement. Guy se retrouve légèrement brûlé. Suite à cela, ils emménagent dans un appartement libre de l’immeuble où vivent les Castevet. Guy se laisse, petit à petit, séduire par le couple et la chance semble lui sourire : il obtient le poste de directeur du département de littérature anglaise, suite au suicide de l’autre candidat, et il réussit enfin à terminer d’écrire son livre qui intéresse l’éditeur de Roman Castevet. Il insiste auprès de Rosemary pour qu’ils réessaient d’avoir un bébé. Margaux lui offre aussitôt un talisman, rempli de racines de tannis, et lui prépare une soupe de fertilité. En parallèle, Rosemary cherche à en savoir plus sur les anciens locataires de l’appartement, Jacques et Nena qui s’est suicidée en sautant du balcon de leur chambre. Elle se renseigne auprès d’un prêtre qui trouve la mort peu de temps après ce qui attire l’attention du commissaire Fontaine. Puis Roman se fait tirer dessus par Jacques. Le lendemain, Rosemary est prête à concevoir un bébé et Margaux lui prépare un nouveau breuvage. Elle sombre rapidement dans un état second et finit dans les bras du diable