Rosemary's Baby - Partie 2

Rosemary se réveille après sa nuit avec le diable et n’a aucun souvenir de ce qui s’est passé. Elle découvre peu de temps après qu’elle est enceinte et souffre rapidement de violentes douleurs au ventre. Elle consulte le docteur Sapirstein, sur les recommandations des Castevet. Mais son état ne s’améliore pas et Julie s’en inquiète. Elle l’emmène voir un de ses amis, un médecin, qui confirme ses inquiétudes. Il recommande à Rosemary de passer une IRM. Elle et Guy se disputent violemment à ce sujet. Elle finit par y renoncer mais se laisse à nouveau convaincre par Julie de passer l’examen. Quelques heures plus tard, celle-ci meurt dans un accident, à son cours de cuisine. Le jour de l’enterrement, les douleurs que ressentait Rosemary disparaissent. Elle poursuit sa grossesse sans problème particulier mais, un jour, elle découvre, par hasard, une porte au fond du placard qui était caché par un meuble avant. Elle tombe également sur un livre, « Tous des sorciers ». Elle comprend enfin la situation dans laquelle elle se trouve. Elle se tourne vers le commissaire Fontaine pour lui demander de l’aide. Mais lui aussi trouve la mort dans un accident suspect. Elle se tourne alors vers le docteur que connaissait Julie. Mais ce dernier prévient son confère, Sapirstein, et le mari, Guy, qui viennent la chercher. Elle accouche dans la nuit et se réveille, trois jours plus tard, à l’hôpital. Guy lui annonce qu’ils ont perdu le bébé. De retour dans l’immeuble, elle entend des pleurs et découvre son enfant dans l’appartement des Castevet. C’est le fils du diable. Après l’avoir rejeté, elle ne peut s’empêcher de l’aimer et de s’en occuper.