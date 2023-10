Ruben & CIE

Jeunesse • 3-6 ans

Avec Ruben et sa famille, c’est mission construction ! Les aventures de Ruben et de ses amis ont lieu dans une petite ville en plein essor, Bricoville. De nouveaux habitants arrivent tous les jours. Il faut donc une équipe de choc pour permettre à la ville de les accueillir, en bâtissant des commerces, parcs, tunnels ou ponts ! Pour tous ces projets, la maire de Bricoville, Madame Greatway, peut compter sur Ruben et sa famille de constructeurs ! Aménager, construire ou démolir, ils savent tout faire avec leurs camions équipés et sont prêts à relever tous les défis au service de la communauté. Et ceci, malgré les obstacles qui pourraient se mettre sur leur chemin, à commencer par l’ambitieux et très mauvais architecte Maître Rapido !