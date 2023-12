Rue de l'Estrapade

Françoise croit que son mari, Henri, la trompe et s’enfuit de la maison. Elle s’installe dans un hôtel de la rue de l’Estrapade et y rencontre toutes sortes de gens. Elle repousse son voisin, trop pressant et devient l’amie d’un homosexuel qui l’emploie. Henri la retrouve et essaie de se faire pardonner.