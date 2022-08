Rumba la vie - Making-of « La genèse du projet »

Tony, la cinquantaine, chauffeur d’autobus scolaire renfermé sur lui-même, vit seul après avoir abandonné femme et enfant vingt ans plus tôt. Bousculé par un malaise cardiaque, il trouve le courage nécessaire pour affronter son passé et s’inscrire incognito dans le cours de danse dirigé par sa fille, qu’il n’a jamais connue, dans le but de la (re)conquérir et de donner un sens à sa vie. Une comédie de et avec Franck Dubosc, Louna Espinosa, Jean-Pierre Darroussin et Marie-Philomène Nga, le 24 août 2022 au cinéma.