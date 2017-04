Rush Hour : qui est Jon Foo alias le détective Jonathan Lee ?

Par P.H. | Ecrit pour TF1 |

Les amateurs d’action vont être gâtés le 2 mai. Après l’Arme fatale, série adaptée de la saga ciné du même nom, c’est une autre fiction tirée d’un long-métrage qui va mettre le feu sur l’antenne de TF1. Les téléspectateurs auront droit en effet, en deuxième partie de soirée, à trois épisodes de Rush Hour, rien que ça.

Faisant renaître avec brio la saga d’action culte et pleine d’humour lancée en 1998, cette série rassemble Justin Hires (qui reprend le rôle tenu au ciné par Chris Tucker) et Jon Foo. Ce dernier succède ainsi à Jackie Chan dans la peau du détective Jonathan Lee, envoyé tout droit de Hong Kong pour travailler, aux Etats-Unis, avec un flic grande gueule qui passe son temps à s’attirer des ennuis.

Né en 1982 à Londres, John Foo, a grandi entre une mère irlandaise et un père chinois. Pro de kung fu, il est passé par une école de cirque chinoise. C'est son talent pour les arts martiaux qui lui a d'ailleurs ouvert les portes d’Hollywood. Il affiche une belle liste de projets à sa carrière débutée en 2005. Il a ainsi tourné dans les films L’Honneur du dragon, Universal Soldier : Regeneration, Tekken, Bangkok Renaissance ou encore Swap. Rush Hour marque sa première incursion sur le petit écran. Et ce ne sera certainement pas sa dernière !

Retrouvez Rush Hour le mardi 2 mai à partir de 23h30 sur TF1 !