Rush Hour : qui est Justin Hires alias James Carter ?

De l’action à foison, de l’humour à revendre et un duo de héros attachant et explosif. Voici le cocktail à succès de la saga Rush Hour qui a attiré en nombre les spectateurs dans les salles obscures en 1999, 2001 et 2007. De quoi donner des idées aux scénaristes du petit écran.

Après avoir cartonné au cinéma, Rush Hour a trouvé en effet un second souffle sur la petite lucarne. C’est à Justin Hires qu’a été confiée la lourde tâche de succéder à Chris Tucker dans le rôle de James Carter. Une belle opportunité pour ce jeune comédien né le 24 juin 1985 et déjà aperçu à de nombreuses reprises dans des fictions télévisées. Comédien de stand-up aux Etats-Unis – il s’est d’ailleurs fait connaître en publiant de courts sketchs sur la toile -, Justin Hires a commencé sa carrière d’acteur en 2005 dans le film The Gospel. Mais c’est avec son second rôle dans le film 21 Jump Street, porté par Jonah Hill et Channing Tatum, qu’il se fait remarquer en 2012.

S’il était présent au casting de la série TripTank entre 2015 et 2016, c’est avec Rush Hour qu’il décroche son premier grand rôle sur le petit écran. Une fiction qui lui permet de se glisser dans la peau d’un détective casse-cou provoquant de nombreuses catastrophes sur son passage. Un flic qui se retrouve en équipe avec le détective Lee (Jon Foo), envoyé aux Etats-Unis après un accord passé entre la police américaine et les forces de l’ordre de Hong Kong.

