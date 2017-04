Mardi 2 mai, Jonathan Lee et le lieutenant Carter vont devoir faire équipe  

Jonathan Lee - inspecteur à la police de Honk Kong - demande à être envoyé à Los Angeles pour enquêter sur la mort de sa sœur, Kim, assassinée et dont le corps a été retrouvé carbonisé après une simple mission d’escorte de statues. Sur place, Lee se voit contraint de faire équipe avec un flic typique de L.A, le lieutenant Carter. Celui-ci, persuadé que Lee ne parle pas un mot d’anglais, le traite comme un débile et ne cache pas son mécontentement de devoir chaperonner un étranger qu’il ne connaît pas. Rendez-vous mardi 2 mai pour voir la suite de Rush Hour sur TF1 et MYTF1.