Rush Hour - Saison 01 Episode 02 - 48H, montre en main  

Lee et Carter se lancent dans une course contre la montre pour arrêter un gang de cambrioleurs meurtriers avant que leur bilan ne devienne trop lourd. L’affaire prend une tournure personnelle lorsque Gerald, le cousin de Carter, est arrêté avec la montre d’une des victimes au poignet. Désobéissant à un ordre direct de capitaine Cole, Carter fait sortir son cousin de prison pour qu’il l’aide à remonter la piste de la montre jusqu’aux tueurs. Ils finissent par se retrouver dans une impasse, ayant seulement appris qu’un des suspects est un travailleur manuel gaucher. Lee découvre que la technique de peinture murale est similaire dans toutes les maisons cambriolées, et le motif suggère que le peintre est un gaucher.