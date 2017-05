Rush Hour - Saison 01 Episode 06 - Les profs  

Carter et Lee sont appelés sur une scène de crime où gît le corps sans vie d’une lycéenne. Mais la violence des coups reçus et les nombreuses blessures défensives intriguent Carter, à raison. Car il s’agit en réalité d’un agent de police sous couverture, qui enquêtait sur une mystérieuse drogue, la Raxxa, ayant provoqué la mort par overdose d’une lycéenne à la Capwell Academy. Envoyés à leur tour sous couverture, Carter et Lee ne tardent pas à se rendre compte que le directeur est loin d'être innocent…