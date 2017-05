Rush Hour - Saison 01 Episode 09 - Tout pour sa famille  

Carter et Lee enquêtent sur l’évasion d’un prisonnier, Steven Baker, qui semble traverser tous les Etats-Unis pour se rendre à Los Angeles où habitent son ex-femme et sa fille, qui bénéficient d’un statut de protection des témoins. Didi découvre que l’ancien employeur de Baker, un millionnaire du nom d’Elliott Vaughn, se servait de Baker comme homme de main pour régler les conflits de manière assez musclée. Après une bavure, Baker est arrêté et décide de témoigner contre Vaughn en échange du statut de témoin sous protection pour sa femme et sa fille. Elliot Vaughn se sert de ses relations et s’en tire avec un simple avertissement alors que son fils, Paul, est incarcéré. Après quelques années d'enfermement, Paul est assassiné en prison.