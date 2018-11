Rush Hour - Témoin en fuite

Dans la nuit de Los Angeles, un jeune graffeur assiste au meurtre d’un homme dans des bureaux faisant face à son graffe du soir. Repéré, il prend la fuite et parvient à semer ses poursuivants. De leur côté, Lee et Carter sont justement chargés par le Procureur Ginardi d’enquêter sur le meurtre du procureur adjoint, Adam Bertram. En se rendant à son bureau, ils aperçoivent de l’autre côté de l’immeuble tout un matériel de graffeur abandonné et un graffe à moitié terminé. Il comprennent donc qu’il existe un témoin qui a fuit. Grace à Gerald, ils retrouvent la planque du jeune graffeur, après qui sont également les turcs qui ont tué Bertram, mais personne ne parvient à l’appréhender. En fouillant sa planque Carter comprend qu’il vient du même centre de rééducation que lui et Gérald.