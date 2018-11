Rush Hour - Partenaires de choc

Jonathan Lee - inspecteur à la police de Honk Kong - demande à être envoyé à Los Angeles pour enquêter sur la mort de sa sœur, Kim, assassinée et dont le corps a été retrouvé carbonisé après une simple mission d’escorte de statues. Sur place, Lee se voit contraint de faire équipe avec un flic typique de L.A, le lieutenant Carter. Celui-ci, persuadé que Lee ne parle pas un mot d’anglais, le traite comme un débile et ne cache pas son mécontentement de devoir chaperonner un étranger qu’il ne connaît pas. Une fois ce quiproquo passé, les deux se doivent de composer avec le caractère de l’autre et retrouver les statues volées et les assassins de Kim. Aidé par son cousin Gerald - un petit délinquant un peu benêt qui lui sert d’indic - Carter parvient à retrouver un intermédiaire qui a fourni une aide logistique aux voleurs. Celui-ci leur apprend qu’il s’agit d’asiatiques portant au cou une marque bien spécifique. Lee comprend alors qu’il s’agit de membres de la Quantou, une puissante organisation criminelle contre laquelle il était déjà en guerre à Honk Kong.