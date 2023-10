Salut l'ami, adieu le trésor

Comédie • Aventure | 1981

Alan (Terence Hill) a trouvé une carte indiquant l'emplacement d'un véritable trésor : le butin de l'armée japonaise cachée dans une île du Pacifique à la fin de la seconde guerre mondiale. Poursuivi par une horde de gangsters, il se réfugie dans le bateau de Charlie (Bud Spencer), qui ne tarde pas à devenir son compagnon d'infortune. Au milieu des vahinés, des soldats et des pirates, les deux compères ne sont pas au bout de leurs surprises ! Et vous non plus, d'ailleurs !