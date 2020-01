AVANT PREMIÈRE - Sam, saison 4 : Le premier épisode disponible grâce à MYTF1 Premium

La saison 4 de "Sam" arrive le 6 janvier 2020 à 21h05 sur TF1. Découvrez le premier épisode en avant-première !

Avant-première MYTF1 Premium

La série Sam revient le lundi 6 janvier 2020 à 21h05 sur TF1. Bonne nouvelle ! Si vous êtes abonné à Canal+, SFR, Orange, Bouygues ou encore Free, vous êtes un téléspectateur privilégié ! Et pour cause, MYTF1 Premium vous permet de visionner l’intégralité du premier épisode.

Si vous avez manqué le début…

Depuis qu’elle a croisé Antoine dans les couloirs du collège où elle enseigne, Sam repense au passé. Si ce dernier est le père de l’une de ses élèves, il est également un ancien ami de lycée avec lequel elle partageait une relation très fusionnelle. Il y a trente ans, leurs chemins se sont séparés à cause d’un drame et, depuis, Sam ne lui a jamais donné de nouvelles. Et c’est à travers des flash-backs que les téléspectateurs en apprendront plus sur cette histoire. Au fil des épisodes, Sam va revoir Antoine et tomber amoureuse comme une adolescente. C’est compliqué pour elle, car elle n’a pas l’habitude de vivre cela. Quant à sa relation avec Xavier, elle semble désormais purement amicale. Mais personnellement, j’ai du mal à croire que Sam se considère comme une simple amie...

Au casting

Avec Natacha Lindinger, Fred Testot,

Fanny Gilles, Charlotte Gaccio, Issa Doumbia, Thomas Jouannet, Armelle Deutsch,

Roxane Bret, Kevin Dias, Valentin Byls, Ilys Barillot, Adama Niane,

Arthur Choisnet, Alika Del Sol...

Sam, saison 4 - Lundi 6 janvier 2020 à 21h05 sur TF1