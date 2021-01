AVANT PREMIÈRE - Sam, saison 5 : Le premier épisode disponible grâce à MYTF1 Premium

La saison 5 de "Sam" arrive le 4 janvier 2021 à 21h05 sur TF1. Découvrez le premier épisode en avant-première !

Avant-première MYTF1 Premium

La série Sam revient le lundi 4 janvier 2021 à 21h05 sur TF1. Bonne nouvelle ! Si vous êtes abonné à Canal+, SFR, Orange, Bouygues ou encore Free, vous êtes un téléspectateur privilégié ! Et pour cause, MYTF1 Premium vous permet de visionner l’intégralité du premier épisode.

Si vous avez manqué le début…

Sam goute enfin à l’ivresse de la vie à deux avec Antoine, son grand amour. Mais le bonheur est de courte durée. Entre l’arrivée soudaine du père qu’elle n’a jamais connu, et ses déboires avec la justice, notre prof préférée nage en pleine confusion. Sam, qui ne fait rien comme tout le monde, va devoir se remettre en cause et faire face à ses responsabilités pour rétablir un semblant d’équilibre dans sa vie.

Au casting

Avec Natacha Lindinger, Fred Testot,

Fanny Gilles, Charlotte Gaccio, Issa Doumbia, Thomas Jouannet,

Roxane Bret, Kevin Dias, Valentin Byls, François Berléand,

Bruno Wolkowitch, Sophie Mounicot et Rosa Bursztein

Sam, saison 5 - Lundi 4 janvier 2021 à 21h05 sur TF1