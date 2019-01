La saison 3 de Sam avec Fred Testot et Natacha Lindinger arrive le 28 janvier sur TF1

Par MYTF1 | Ecrit pour TF1 |

L’intrépide Sam est de retour pour une saison 3 inédite dès le lundi 28 janvier sur TF1. Les fans de cette professeure de français, éternelle célibataire et déjantée, seront heureux de retrouver Natacha Lindinger et Fred Testot au casting.

La saison 3 de Sam arrive enfin sur votre petit écran avec de nouvelles intrigues et de nouveaux personnages. Natacha Lindinger reprend le rôle de Sam, la prof rebelle qu’on aurait tous aimé avoir. Pour cette nouvelle saison, Sam retrouve ses cours, ses enfants et sa liaison cachée avec Raphaël Manzareck (Michaël Cohen). Toujours très indépendante, elle continue de n’obéir qu’à son instinct et se moque des règles. Alors quand elle apprend qu’elle a un cancer, « Wonderwoman » n’a que deux options : continuer de foncer ou accepter sa fragilité… Cette année, Sam devient plus touchante !



Dans une interview donnée à TF1pro, Natacha Lindinger se confie sur son personnage : « Si elle nie sa maladie dans un premier temps, elle va vite être rattrapée par la réalité. Elle devra gérer la peur de la mort, les conséquences de son cancer sur son corps et son rapport aux hommes. Sa vie est bousculée. Seul l’enseignement lui permet de se sentir mieux. C’est d’ailleurs pour cela qu’elle continue à se rendre au collège pendant son arrêt maladie ».

Le personnage de Fred Testot, Xavier, revient également mais il n’est plus le principal du collège. Le comédien en dit plus sur le retour de son personnage dans une interview : « Xavier et Sam se séparent. Et forcément, en devenant célibataire, mon personnage s’empâte. Mais il ne se laisse pas aller complètement ! Xavier va rencontrer quelqu’un et revient au collège avec un nouvel objectif professionnel. Désormais, il n’est plus directeur, mais professeur ! Xavier va s’occuper d’une classe expérimentale d’élèves intellectuellement précoces. Ceux-ci rencontrent des difficultés dans des classes normales car ils ne sont pas en adéquation avec le système scolaire. Ce projet lui tient à cœur, parce que, lui aussi, a été un enfant précoce. Quant à sa relation avec Sam, elle n’est pas tout à fait terminée. Quand Xavier apprend qu’elle a un cancer du sein, il décide de la soutenir… »

La série accueille de nouveaux comédiens !

Au casting également de cette saison 3, Issa Doumbia et Nathalie Odzierejko (dite Natoo). Issa Doumbia campe avec humour et second degré le rôle d’un surveillant qui essaie d’être ferme avec les élèves. La youtubeuse Natoo interprète le rôle de Samia, l’inspectrice de l’académie à qui Xavier devra rendre des comptes pour la création de sa classe pilote. Leur relation pourrait devenir extra-professionnelle…





Rendez-vous dès le lundi 28 janvier à 21h sur TF1 pour découvrir la saison 3 de Sam.