Sam est de retour ce soir à 21 heures

Par Marine Madelmond | Ecrit pour TF1 |

Soyez au rendez-vous dès ce lundi 8 janvier à 21 heures pour la nouvelle saison de Sam avec Natacha Lindinger et Fred Testot.

Après une première saison réussie, Sam est de retour dès 21 heures. Et pour jouer le rôle de l’héroïne, c’est finalement Natacha Lindinger qui donne la réplique à Fred Testot, Fanny Gilles ou encore Michaël Cohen. Ce soir, les deux premiers épisodes (qui sont également disponibles ici) intitulés « Les mémoires » et « L’école des mères » promettent de nombreux rebondissements et des surprises. Tout au long de cette nouvelle saison, l’éternelle célibataire sera confrontée à des choix difficiles : continuer son aventure avec Xavier, le principal du collège dans lequel elle travaille ou débuter une nouvelle idylle avec Raphaël Manzareck, un nouveau collègue. En parallèle, elle devra gérer les problèmes de ses élèves. Bref, un programme chargé !

Face à ce nouveau projet à la télévision, Natacha Lindinger n’a pas hésité à proposer une autre vision du personnage de Sam, différente de celui incarné par Mathilde Seigner : « Heureusement que je n’avais pas visionné trop tôt la série sinon je n’aurais pas forcément vu ce que je pouvais apporter d’autre au personnage, a-t-elle confié en interview (TF1 Pro). Dans un deuxième temps, je me suis autorisée à faire une Sam différente. » Et ça tombe bien, puisque vous pourrez découvrir les nouvelles facettes de votre héroïne dès ce soir.