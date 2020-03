SAM - Les saisons 2 et 3 à (re)voir en intégralité sur MYTF1

En exclusivité, MYTF1 vous propose de (re)découvrir les 14 épisodes des saisons 2 et 3 de la série “SAM”.

Sam (abréviation de Sarah-Amélie Moreau) est une mère et professeure de lettres qui exprime directement ses pensées et applique des méthodes cavalières.Dans la Saison 1 : Sam est une prof que les élèves adorent, et les profs un peu moins. C’est aussi une mère qui a du mal à l’être, et une femme qui aime les hommes sans en aimer aucun. Au collège, avec ses enfants comme dans sa vie amoureuse, elle n’obéit qu’à son instinct, et se moque des conventions.Elle se croit heureuse comme ça… Mais lorsque son passé resurgit brutalement au bout de 20 ans, son équilibre vacille.

Saison 2

Sam décide de s’installer avec Xavier, son amoureux et principal du collège, pour tenter une vie conjugale et familiale plus conventionnelle. On craint le pire…

Saison 3

Sam, la prof rebelle qu’on aurait tous adoré avoir, vit désormais seule mais c’est le prix de sa liberté qu’elle place au dessus de tout. Avec ses élèves, ses enfants ou ses amants, elle continue de n’obéir qu’à son instinct et se moque des règles. Alors quand elle apprend qu’elle a un cancer, Wonderwoman n’a que deux options : continuer de foncer ou accepter sa fragilité…