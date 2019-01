Sam : Le premier épisode inédit de la saison 3 disponible en avant-première dès maintenant sur MYTF1 Premium

Par Nathalie BHOYRUB | Ecrit pour TF1 |





À compter du lundi 28 janvier, TF1 diffusera à partir de 21h la saison 3 de Sam. Au casting, les fans seront heureux de retrouver le duo d’acteurs Natacha Lindinger et Fred Testot. Si vous êtes un abonné SFR, Orange, Bouygues, Numericable ou encore Free, découvrez le premier épisode inédit de la série sans plus attendre et ce, pour une durée de 7 jours !

Pour cette nouvelle saison, Sam retrouve ses cours, ses enfants et sa liaison cachée avec Raphaël Manzareck (Michaël Cohen). Toujours très indépendante, elle continue de n’obéir qu’à son instinct et se moque des règles. Alors quand elle apprend qu’elle a un cancer, « Wonderwoman » n’a que deux options : continuer de foncer ou accepter sa fragilité…

Une séparation et de nouveaux objectifs professionnels

Dans une interview exclusive accordée à TF1pro, la comédienne revient sur son personnage : « Sam apprend qu’elle a un cancer du sein. Si elle nie sa maladie dans un premier temps, elle va vite être rattrapée par la réalité. Elle devra gérer la peur de la mort, les conséquences de son cancer sur son corps et son rapport aux hommes. » Séparée de Xavier, la professeure va devoir vivre avec cette nouvelle situation : « Ce qui est sûr, c’est qu’ils se désirent toujours autant et leur relation tourne en rond. Ils n’arrivent pas à mettre de mots dessus. Cette saison, ils vont devoir trouver une solution à leurs problèmes. »

De son côté, Fred Testot n’est plus le principal du collège: « Xavier va rencontrer quelqu’un et revient au collège avec un nouvel objectif professionnel. Désormais, il n’est plus directeur, mais professeur ! Xavier va s’occuper d’une classe expérimentale d’élèves intellectuellement précoces. »

De nouveaux comédiens !

Pour cette saison 3, la série accueille de nouveaux acteurs, Nathalie Odzierejko (dite Natoo) et Issa Doumbia. Issa Doumbia campe avec humour et second degré le rôle d'un surveillant qui essaie d'être ferme avec les élèves. La youtubeuse Natoo interprète le rôle de Samia, l'inspectrice de l'académie à qui Xavier devra rendre des comptes pour la création de sa classe pilote.

Découvrez les premières minutes de la saison 3