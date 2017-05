Sam : Le tournage de la deuxième saison a commencé

Par Marine Madelmond | Ecrit pour TF1 |

Soyez prêts. La série télévisée Sam revient bientôt avec une deuxième saison inédite. Et ça tombe bien puisque depuis le 16 mai, le tournage des épisodes a déjà commencé. Il devrait se prolonger jusqu’au vendredi 11 août en région parisienne.

Réalisés par Gabriel Aghion et écrits par Clara Bourreau et Cécile Lugiez, les prochains épisodes devraient être riches en surprises et en rebondissements. Pour cette deuxième saison tant attendue, Natacha Lindinger reprendra le rôle de Sam pour six nouveaux épisodes. La comédienne de 47 ans a notamment été aperçue dans plusieurs séries télévisées françaises telles que Commissaire Cordier, Père et Maire ou encore Les Petits Meurtres d’Agatha Christie. Les téléspectateurs retrouveront également Fred Testot dans le rôle de Xavier, Charlotte Gaccio qui jouera Aurélie, Fanny Gilles dans celui de Véronique et les trois enfants de l’héroïne incarnés par Kevin Dias, Roxane Bret et Valentin Byls.

Pour rappel, le final de la première saison de Sam avait laissé les téléspectateurs impatients. Cette prof de collège complètement délurée a vécu de nombreux rebondissements durant les deux derniers épisodes diffusés en mai 2016. Patience donc, la saison 2 arrive très bientôt sur TF1.