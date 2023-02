Un final plein de rebondissements pour notre prof de français !

Les deux derniers épisodes de Sam n’ont pas été de tout repos pour notre professeur de français préféré ! Le moins que l’on puisse dire c’est que sa vie personnelle a été très mouvementée !

On sait bien qu’il n’est pas évident de marier vie professionnelle et vie personnelle, et Sam en a fait l’expérience. Avec ses enfants, dans sa vie sentimentale, par rapport à sa mère, cette fin de saison aura été particulièrement agitée pour notre prof de français !







1_ Sam redécouvre la passion aux côtés d’Alexandre. Leur union peut-elle durer ?











2 _ Alexandre hésite à prendre le cadeau d'Alexandre, le père de sa fiancée...









3 _ Hugo se confie à Enzo lors de leur punition









4_ Muriel craque dans les bras d'Alexandre, à cause du trop plein d'émotions...











5_ Khalil remercie Sam de lui avoir prouvé qu'il valait quelques chose !











6_ Jouer son destin sentimental à pile ou face ? Pas de problèmes pour Sam !











7_ Sam met les choses au clair avec Alexandre et elle décide de mettre un terme à leur relation













8_ Hugo reçoit une visite inattendue qui va lui remonter le moral !













9_Heureusement pour Sam, ses élèves lui offrent un moment de répit avec la pièce qu'ils réalisent ensemble !











10_ La pièce est un véritable succès et Sam reçoit le soutien incroyable de ses élèves dans ces moments difficiles !











11 _ Et au final, comme tous les bons contes, la princesse trouve son prince charmant ! Et si Sam était finalement un beau conte des temps modernes ?

Et à la fin "ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants" ?











Et petit cadeau rien que vous, on vous donne la possibilité de revoir les somptueux épisodes de Sam pour revivre ces merveilleux moments !