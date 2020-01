Prêt pour votre dernière soirée "Sam" ? On pensait Sam heureuse et apaisée. Erreur ! Notre prof préférée déchante lorsque Déborah, la femme d’Antoine, arrive. Et comme un boulet ne vient jamais seul. La fille d'Antoine redouble de perfidie. Cette dernière soirée tient toutes ses promesses. Rendez-vous lundi 27 janvier pour le final de Sam - Saison 4