Issa Doumbia est Nicolas Ndolo : "Je ne me laisse pas marcher sur les pieds"

Connu pour son rôle dans la série Nos Chers Voisins, Issa Doumbia fera partie de la nouvelle saison de SAM sur TF1. A partir du lundi 28 janvier à l’antenne, le comédien et humoriste incarnera le CPE du collège Georges Sand dans la saison 3 de SAM. En exclusivité sur MYTF1, Issa Doumbia nous en dit plus sur ce nouveau personnage qui est « sur tous les fronts », au milieu des profs, des parents et des élèves. Il confie que ce rôle est peut-être une continuité de son rôle dans Nos Chers Voisins ! Il se retrouve dans l’attitude des deux personnages. Retrouvez Issa Doumbia dans la nouvelle saison de SAM, tous les lundis à 21h sur TF1.