Natacha Lindinger et Fred Testot vous présentent la saison 2 inédite de SAM

Lundi 8 janvier, c'est la rentrée de la saison 2 de SAM. Sam est une prof que les élèves adorent, et les profs un peu moins. C’est aussi une mère qui a du mal à l’être, et une femme qui aime les hommes sans parvenir à s’engager. Sam est une femme libre. Au collège, avec ses enfants comme dans sa vie amoureuse, elle n’obéit qu’à son instinct, et se moque des règles. Alors quand elle décide de s’installer avec Xavier son amoureux et principal du collège pour tenter une vie conjugale et familiale plus conventionnelle, on craint le pire...