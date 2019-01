Natoo (Nathalie Odzierejko) est Samia : « Ado, j’étais très rebelle ! »

La série SAM accueille un nouveau personnage pour la saison 3 ! La youtubeuse et comédienne Natoo (Nathalie Odzierejko) incarne Samia, une inspectrice du travail qui arrive au collège Georges Sand pour surveiller le travail des professeurs et donner son accord pour le projet d’une classe pour enfants à haut potentiel intellectuel. En exclusivité sur MYTF1, Nathalie Odzierejko confie sa vision et l’évolution de son personnage au fur et à mesure des épisodes. Samia va vite se rapprocher du personnage de Xavier, interprété par Fred Testot. Elle se confie également sur sa propre expérience de collégienne ! Retrouvez Nathalie Odzierejko, alias Natoo, dans la nouvelle saison de SAM, tous les lundis à 21h sur TF1.