Sam a compris qu’elle avait bien déconné. Elle décide de devenir la patiente, la prof et la mère parfaite. Mais quand elle découvre qu’un de ses élèves est peut-être maltraité, c’est plus fort qu’elle, elle s’en mêle ! Et que va-t-elle faire en se retrouvant dans les bras de Xavier, prête à l’embrasser ?