Sam - S05 E05 - Frida

Sam a passé la nuit au dépôt du tribunal. Son cas est grave et elle est mise en examen. Dans le même temps, sa vie privée devient de plus en plus compliquée. Elle refuse officiellement la demande en mariage d’Antoine et apprend que l’unique raison du retour de son père est le besoin urgent qu’elle accepte de donner son rein… pour sauver la vie de son frère.