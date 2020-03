Sam - S02 E03 - Je serai, tu seras, elle sera

Sam et Xavier affrontent leur première crise de couple. Un espoir de réconciliation est possible, mais Sam prend de plus en plus de risques en aidant Max, au lieu de révéler sa situation aux services sociaux. Toujours du côté des élèves, Sam est la seule à défendre une élève violente qui passe en conseil de discipline.