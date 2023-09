Sam - S01 E04 - Conjugaison au plus que parfait

Sam est honteuse de son comportement de la veille où elle s’est retrouvée contre son gré sous l’emprise d’un cachet d’ecstasy ! Elle présente ses plus sincère excuses à ses collègues. Et essaie de jouer la mère parfaite auprès de ses enfants tout en faisant des efforts avec sa mère. En vain. Elle décide alors de se concentrer sur son métier et pousse la Mademoiselle-Je-sais-tout de sa classe à cesser d’être parfaite et à se faire des amis.