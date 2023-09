Sam - S01 E06 - Ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants

La vie de Sam est un chaos. Une possible mutation ; une mère dans le coma ; un fils qui ne lui adresse plus la parole et un mariage annulé à cause de ses 5 à 7 avec le père de la mariée… Malheureuse et peu fière d’elle, Sam se réfugie dans l’imaginaire du conte qu’elle écrit et met en scène avec ses élèves de sixième.