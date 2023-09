Sam - S02 E05 - Il n'y a pas d'amour heureux

Sam part en voyage scolaire avec Raphaël Manzareck. Seuls, loin du collège... Alors que sa relation avec Xavier est de plus en plus menacée suite aux révélations qu’elle a faites au principal... Entre ruptures et flirts, les ados vivent les mêmes tourments que les professeurs.