Sam - S04 E01 - Simon

Guérie de son cancer et prête à jouir à nouveau de la vie, Sam voit son passé lui exploser au visage lorsqu’Antoine, son ami d’enfance revient après 30 ans. Xavier, à nouveau principal du collège, s’installe en colocation avec Véro et sa fille et apprend avec stupéfaction qu’il a été adopté.