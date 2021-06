Sam - S04 E02 - Arthur

Hanté par les images de son adolescence avec Antoine et tourmentée par un secret lié à ce passé, Sam fait son possible pour éviter Antoine. Mais contrainte de travailler avec lui sur un projet pour le collège, leur ancienne complicité renaît bien malgré elle. Xavier, de son côté, refuse de rencontrer son père biologique et se rapproche de plus en plus de Véro.