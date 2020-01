Sam et Antoine se cherchent, se provoquent et s’en amusent… Mais Sam se rend compte qu’elle est bien plus troublée par lui qu’elle ne le voudrait. Les relations se tendent à nouveau lorsque la fille d’Antoine se révèle être une vraie peste avec l’une des élèves de Sam, issue d’une famille homoparentale. Xavier ébranlé par la rencontre avec son père biologique, trouve du réconfort dans les bras de Véronique.