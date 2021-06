Sam - S04 E06 - Emma et Joris

Sam vit désormais avec Antoine et s’arrange avec les complications d’une famille recomposée. Malgré ses efforts, la cohabitation tourne au drame et elle finit par avouer son secret à Antoine. Effondré il quitte la maison. Xavier prend son rôle de beau-père très à coeur. Il est de plus en plus complice avec Chloé ce qui angoisse terriblement Véro qui a le sentiment de passer au second plan avec sa fille.