Sam - S05 E03 - Rosa

Furieuse contre son père et cette nouvelle famille qu’elle se découvre, Sam fuit, bien décidé à ne plus jamais les revoir. De plus, elle a d’autre soucis en tête. Sa rencontre avec le Lieutenant Montel ne se passe pas comme elle l’avait espéré. Sam se la joue détachée, ce qui ne plait pas du tout au lieutenant qui semble déterminé à la faire payer pour l’accident qu’elle a provoqué.