Sam - S05 E04 - Jonas

Antoine a pris les devants pour régenter la vie de Sam. Non seulement il lui organise un rendez-vous avec un avocat mais en plus il la demande en mariage. Sam qui déteste qu’on lui force la main est furieuse. De plus, l’intervention du Lieutenant Montel qui vient interroger des élèves au sein du collège et l’inquiétude de Xavier quant à son avenir commencent à sérieusement l’inquiéter…