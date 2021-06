Sam - S05 E06 - Clément

Sam est au plus mal. Après avoir été trahie par sa nouvelle famille, c’est Antoine qui la quitte. Il n’accepte pas son refus de l’épouser. Seule et triste, elle a de plus en plus de mal à entrevoir le bout du tunnel, d’autant que les résultats de son test de compatibilité viennent de tomber. Sam est positive, elle est la seule à pouvoir sauver Olivier. Encore faut-il qu’elle accepte de faire cet ultime cadeau à son frère.