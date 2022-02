Sam - S05 E08 - Paul et Matthieu

Le retour d’Antoine est une surprise pour Sam. En pleine euphorie amoureuse, elle se laisse convaincre d’accepter sa demande en mariage. Mais avant cela, il faut régler son problème avec la justice. Le jour du procès approche et les ennuis s’accumulent… Son avocat vient de la lâcher. Aidée d’Antoine et Xavier, Sam prépare sa défense. Mais le jour du procès, et à la surprise général, Matthieu Calligari revient sur sa déposition.