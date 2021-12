Sam - S06 E01 - Sarah-Amélie - Premières minutes

Huit mois après sa démission, Sam n’a plus de boulot, plus de fric, plus de mec. Xavier, exaspéré par sa mollesse, la traîne de force à l’anniversaire d’Aurélie, installée depuis six mois à Saint-Paul Le Truchon, un bled complètement paumé. Un véritable cauchemar pour Sam qui déteste la campagne. A peine arrivée, elle n’a qu’une envie : repartir ! Mais le traquenard organisé par Xavier et Aurélie risque de bouleverser ses plans…