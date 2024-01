Sam - S06 E03 - Martial

Xavier, amnésique suite à son accident n’a plus aucun souvenir de son passé. Véro est incapable de s’en occuper et il ne reste plus que Sam pour gérer la situation. Persuadée de pouvoir lui faire retrouver la mémoire grâce à sa vocation première, elle persuade Anne-Marie d’engager Xavier comme prof suppléant… Mais cette décision ne va-t-elle pas, au bout du compte, éloigner les deux amis ?