Alcoolisée en classe... Et ce n'est pas Sam - Sam du 24 janvier 2022 en avance

Il n’aura pas fallu longtemps à Félicia pour découvrir ce qui se trame entre Laurent et Sam et ça ne passe pas. Le trio explose et se déchire, tandis que de son côté, Xavier, lui, est totalement perdu. Il se rend compte qu’il se sent vraiment bien au village et la perspective de rentrer à Franconville ne l’enchante pas du tout. Reste à savoir s’il aura le courage de suivre ses envies...