Sam - S07 E01 - Les premières minutes de la saison 7

Alors que les cours ont repris depuis plusieurs semaines et que professeurs et élèves s’étaient fait à l’idée de ne plus jamais revoir Sam, celle-ci débarque soudainement à l’école Valadier pour reprendre son poste de professeure de français. Quelle raison secrète l’a-t-elle poussé à revenir à Saint-Paul ? Et surtout, va-t-elle rester ?