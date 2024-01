Sam - S07 E02 - Fanny

Le retour d’Anne-Marie et l’annonce de la vente du château a provoqué un raz de marée chez les professeurs, mais c’est surtout la rencontre avec Maxime, le nouveau propriétaire des lieux, qui met tout le monde mal à l’aise. Et particulièrement Sam, qui a bien du mal à résister au sex-appeal de cet homme. Entre Laurent et Maxime, le cœur de Sam s’emballe, mais saura-t-elle gérer ses pulsions ?