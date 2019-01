La température monte quand Xavier rend visite à Samia🔥

C'est difficile pour Sam de croiser tous les jours son ex au collège. En effet, Xavier n’est plus le principal, mais il est revenu au collège pour ouvrir une classe expérimentale d’élèves intellectuellement précoces. De son côté, Xavier a vraiment tourné la page et a des vues sur la belle inspectrice d’académie, Samia. Quand il vient lui rendre visite au rectorat, la température monte d’un seul coup ! Entre Samia et Xavier, le courant passe très bien… mais vont-ils envisager quelque chose ensemble ? La réponse dans la suite de la saison 3 de Sam sur TF1. (Re)vivez cette séquence hilarante entre Xavier (Fred Testot) et Samia (la Youtubeuse Natoo).