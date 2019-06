NEWS - Mardi 23/10/18 - 09:57

Près de 100 000 animaux sont abandonnés chaque année en France et pris en charge dans les différents refuges de l’hexagone. «Sans collier», notre nouvelle série documentaire propose une immersion dans l’un des plus grands refuges de France, à Montpellier. Des moments riches en émotion qui permettent de découvrir le quotidien de ces laissés-pour-compte et des personnes qui consacrent leur vie à leur offrir une nouvelle existence.