AVANT PREMIÈRE - Sans collier, saison 2 : Le premier épisode disponible grâce à MYTF1 Premium

Une nouvelle saison inédite de "Sans collier" arrive le Vendredi 19 juin à 21h05 sur TFX. Découvrez le premier épisode en avant-première !

Avant-première MYTF1 Premium

La saison inédite de Sans collier arrive sur vos écrans, le Vendredi 19 juin à 21h05 sur TFX. Bonne nouvelle ! Si vous êtes abonné à Canal+, SFR, Orange, Bouygues ou encore Free, vous êtes un téléspectateur privilégié ! Et pour cause, MYTF1 Premium vous permet de visionner l’intégralité du premier épisode.

Au programme

Sans collier est de retour avec toute l’équipe du refuge de Montpellier pour cette deuxième saison ! L’été dernier, durant plusieurs semaines, les caméras de la production se sont installées au cœur de la garrigue dans l’un des plus grands refuges de France où des centaines de chiens et de chats sont recueillis, soignés et aimés par une équipe de passionnés. À l’approche des beaux jours, plus grosse période d’abandons et de prise en charge d’animaux, soigneurs, animaliers, bénévoles et directrice au grand cœur ont une mission de taille : faire adopter un maximum de chiens et de chats afin d’éviter d’avoir un refuge surchargé !



Une mission pas toujours évidente quand il faut trouver la famille idéale à Lulu un petit chien ultra craintif, à Minou le papi de la chatterie, à Gangster, un chien adorable mais malentendant, ou encore à des chatons d’à peine quelques heures à biberonner… D’autant que cette année, rien ne sera épargné à l’équipe ! Non seulement, ils vont devoir lutter pour défendre la cause animale et plus particulièrement celle de Prince, un chien victime de maltraitance mais les éléments vont aussi se déchaîner… Une canicule hors du commun va s’abattre sur la région mettant à mal le bien-être des animaux et le refuge va même être encerclé par un terrible incendie…



Cette nouvelle saison promet d’être riche en histoires inédites et en émotions.