ChichiPompon : un molosse dans un corps de crevette

"Ce n'est pas parce qu'on est petit qu'on doit se taire". Voici le dicton de Chichipompon. Chichipompon est un molosse dans un corps de mélange de chihuahua / Coton de Tulear. Abandonnée au refuge, cette petite chienne très craintive avait peur de tout. Une bonne âme du refuge a décidé de l'adopter et de la surnommer Chichipompon... Vous voulez savoir pourquoi ? Regardez ! Sans collier est une immersion inédite de plusieurs semaines dans le plus grand refuge animalier du pays. Nous y suivons les parcours d’animaux abandonnés, parfois maltraités, dans la quête de nouveaux maîtres et donc d’une nouvelle vie. Nous suivons également à travers ces histoires, les parcours d’hommes et de femmes ayant décidé de dédier leur vie à la cause animale. Pour eux, l’engagement au sein du refuge est bien plus qu’un métier, c’est une vocation.