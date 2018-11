Découvrez la belle histoire de ces chiots de laboratoire arrivés au refuge

Extrait de l’épisode du 25 novembre 2018 - Dans l’épisode 4 de « Sans collier ». Il y a des histoires, des jolies histoires qui méritent d’être vues et partagées. Celle-ci en fait partie. C’est l’histoire de 8 chiots Beagles, des chiots de laboratoire comme on dit, recueillis par l’association Graal, qui tente de réhabiliter depuis des années déjà les animaux de laboratoire. Depuis 2016 la SPA et le Graal travaillent main dans la main pour leur trouver des foyers. Et dimanche, dans le Quatrième épisode de « Sans Collier », on vous raconte l’histoire de 8 d’entre eux.. Il ne sont pas très grands, ils sont d’une gentillesse incroyable envers les humains malgré les traitements subis (une des caractéristiques de la race) Et ils vont vous faire fondre… Decouvrez cette très jolie histoire. 8 chiots de laboratoire qui vont découvrir leur nouvelle famille ou plutôt qui choississent leur nouvelle famille. Ce n'est pas parce qu'on est petit qu'on ne sait pas ce qu'on veut.